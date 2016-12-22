Предстоятель УАПЦ рассказал о спорах о названии и статусе новой церкви

Предстоятель одной из действующих на Украине церквей Макарий рассказал, что спорит о названии объединенной церкви с главой другой УПЦ КП Филаретом. Договориться о созыве собора они пока не могут

Митрополит Макарий (Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости)

Глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий рассказал в интервью телеканалу ZIK, что ему не удается договориться о будущем объединенной церкви с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом.

Для объединений украинских церквей в единую поместную церковь необходимо созвать собор. По словам Макария, патриарх Филарет обращался к нему и говорил о необходимости «срочно созывать собор».

«Я ему говорю: «Собор собирать нет устава», — сказал Макарий. «А устав у меня есть», — привел он ответ Филарета. «У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав» — «Нет, будет мой устав».

Он добавил, что с Филаретом не удалось договориться и по названию объединенной церкви. «Название уже есть, и вы должны присоединиться», — процитировал Макарий Филарета.

«Третий вопрос, а какой статус, какая модель? Когда я спросил митрополия, будет ли митрополия, он со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия. Экзархи (посланники Вселенского патриархата. — РБК) ни о чем не говорят», — посетовал Макарий.

Помимо УАПЦ и УПЦ КП​ на Украине также действует подконтрольная Русской православной церкви (РПЦ) Украинская православная церковь Московского патриархата. РПЦ считает остальные украинские церкви неканоническими.

Вселенский патриархат в Константинополе снял анафему с Макария и Филарета и фактически признал УАПЦ и УПЦ КП каноническими церквями вразрез с позицией РПЦ. Предполагается, что Константинополь передаст объединенной украинской церкви томос (церковный указ) об автокефалии. Решение Вселенского патриархата вызывало резкую реакцию в Москве: РПЦ решила разорвать отношения с Константинополем.