Предстоятель УАПЦ рассказал о спорах о названии и статусе новой церкви

Глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий рассказал в интервью телеканалу ZIK, что ему не удается договориться о будущем объединенной церкви с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом.
Для объединений украинских церквей в единую поместную церковь необходимо созвать собор. По словам Макария, патриарх Филарет обращался к нему и говорил о необходимости «срочно созывать собор».
«Я ему говорю: «Собор собирать нет устава», — сказал Макарий. «А устав у меня есть», — привел он ответ Филарета. «У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав» — «Нет, будет мой устав».
Он добавил, что с Филаретом не удалось договориться и по названию объединенной церкви. «Название уже есть, и вы должны присоединиться», — процитировал Макарий Филарета.
«Третий вопрос, а какой статус, какая модель? Когда я спросил митрополия, будет ли митрополия, он со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия. Экзархи (посланники Вселенского патриархата. — РБК) ни о чем не говорят», — посетовал Макарий.
Помимо УАПЦ и УПЦ КП на Украине также действует подконтрольная Русской православной церкви (РПЦ) Украинская православная церковь Московского патриархата. РПЦ считает остальные украинские церкви неканоническими.
Вселенский патриархат в Константинополе снял анафему с Макария и Филарета и фактически признал УАПЦ и УПЦ КП каноническими церквями вразрез с позицией РПЦ. Предполагается, что Константинополь передаст объединенной украинской церкви томос (церковный указ) об автокефалии. Решение Вселенского патриархата вызывало резкую реакцию в Москве: РПЦ решила разорвать отношения с Константинополем.