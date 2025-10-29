Обвиняемый в хищении экс-замглавы «Росгеологии» ушел на спецоперацию
Дело бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, приостановлено в связи с его уходом на военную операцию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда.
ТАСС пишет, что руководитель Евразийского союза экспертов по недропользованию Александр Писарницкий и бывший директор ООО «Клауднет» Олег Чигринов осуждены по данному делу на пять с половиной лет и три года колонии соответственно.
Фигуранты взяты под стражу в зале суда. По данным агентства, подсудимые со стадии предварительного следствия отрицали вину и настаивали в суде на оправдательном приговоре.
Второе дело, фигурантом которого стал Горринг, было возбуждено в 2022 году. По версии следствия, он, находясь в должности замдиректора «Росгеологии», заключил контракт на супервайзерское сопровождение бурения двух параметрических скважин с ООО «Клауднет», руководителем которой был Чигринов. На этом госконтракте фигуранты похитили около 12,5 млн руб., бенефициаром хищения был Писарницкий.
В 2019 году Горринга приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Он признал вину. Вменяемые ему преступления произошли тогда, когда он был доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина и носил фамилию Ганижев. Тогда он получил взятку от предпринимателя за осуществление деятельности в районе. Сумма в размере 19 млн руб. выплачивалась с июня 2009 года по сентябрь 2010 года. Ганижева задержали в феврале 2011 года, после того как он получил еще один транш и должен был передать взятку Газейкину.
В итоге было заведено дело о посредничестве во взятке, Ганижева отпустили под подписку о невыезде. Позднее дело было переквалифицировано на «мошенничество». Ганижев скрылся, сменил фамилию на Горринга и устроился в «Росгеологию».
В январе 2019 года он привлек к себе внимание в результате скандала из-за игрового стрима на сервисе Twitch, во время которого рассказал о работе в компании и сексуальных отношениях с подчиненными. После этого Горринга уволили из компании, а позднее задержали в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Сочи.
