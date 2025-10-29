 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Обвиняемый в хищении экс-замглавы «Росгеологии» ушел на спецоперацию

Сюжет
Военная операция на Украине
Ставший известным после скандального стрима Руслан Горринг ушел на фронт, дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении него приостановили. Также проходивших по делу Писарницкого и Чигринова осудили на 5,5 лет и 3 года
Руслан Горринг
Руслан Горринг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Дело бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, приостановлено в связи с его уходом на военную операцию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда.

ТАСС пишет, что руководитель Евразийского союза экспертов по недропользованию Александр Писарницкий и бывший директор ООО «Клауднет» Олег Чигринов осуждены по данному делу на пять с половиной лет и три года колонии соответственно.

Фигуранты взяты под стражу в зале суда. По данным агентства, подсудимые со стадии предварительного следствия отрицали вину и настаивали в суде на оправдательном приговоре.

Второе дело, фигурантом которого стал Горринг, было возбуждено в 2022 году. По версии следствия, он, находясь в должности замдиректора «Росгеологии», заключил контракт на супервайзерское сопровождение бурения двух параметрических скважин с ООО «Клауднет», руководителем которой был Чигринов. На этом госконтракте фигуранты похитили около 12,5 млн руб., бенефициаром хищения был Писарницкий.

В 2019 году Горринга приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Он признал вину. Вменяемые ему преступления произошли тогда, когда он был доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина и носил фамилию Ганижев. Тогда он получил взятку от предпринимателя за осуществление деятельности в районе. Сумма в размере 19 млн руб. выплачивалась с июня 2009 года по сентябрь 2010 года. Ганижева задержали в феврале 2011 года, после того как он получил еще один транш и должен был передать взятку Газейкину.

В итоге было заведено дело о посредничестве во взятке, Ганижева отпустили под подписку о невыезде. Позднее дело было переквалифицировано на «мошенничество». Ганижев скрылся, сменил фамилию на Горринга и устроился в «Росгеологию».

В январе 2019 года он привлек к себе внимание в результате скандала из-за игрового стрима на сервисе Twitch, во время которого рассказал о работе в компании и сексуальных отношениях с подчиненными. После этого Горринга уволили из компании, а позднее задержали в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Сочи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Алена Нефедова
Военная операция на Украине суд «Росгеология» мошенничество
Материалы по теме
Задержанный после смерти пациентки главврач ушел на спецоперацию
Политика
Захар Прилепин вернется на фронт
Общество
Минюст предложил закон о социализации вернувшихся с фронта заключенных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Футболист «Барселоны» Педри получил травму Спорт, 18:13
Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России Политика, 18:11
Песков увидел в Трампе «искреннюю приверженность идеям мира» Политика, 18:11
ЦБ сохранил курс доллара на 30 октября выше ₽79 Инвестиции, 18:05
Песков назвал популизмом отказ бывших республик СССР от общей истории Политика, 18:03
«Строительные блоки жизни» впервые нашли за пределами Млечного Пути Общество, 17:55
Путин призвал власти Украины решить судьбу окруженных военных Политика, 17:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Совфед одобрил закон об освобождении от платы за капитальный ремонт Недвижимость, 17:50
«Реал» захотел компенсации от УЕФА по делу о Суперлиге Спорт, 17:49
Эксперты спрогнозировали снижение цен на аренду элитного жилья в Москве Недвижимость, 17:47
Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии Бизнес, 17:44
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 17:34
Захарова обвинила ЕС в попытках настроить Сербию против России Политика, 17:34
Китай запустил собственную альтернативу SWIFT для цифрового юаня Политика, 17:29