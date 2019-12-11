Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

Руслана Горринга уволили из госкомпании после скандального стрима в интернете. Сам он ранее признал вину в мошенничестве, но скрылся, сменив фамилию

Руслан Горринг (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Такое решение вынес в среду 235-й гарнизонный военный суд, сообщает «РИА Новости».

Горринг признал вину, прокуратура просила для него наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.

Преступления, вменяемые Горрингу, относятся к временам, когда он был доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина и носил фамилию Ганижев. Тогда он получил взятку от предпринимателя за осуществление деятельности в районе — сумма в размере 19 млн руб. выплачивалась с июня 2009 года по сентябрь 2010 года. Ганижева задержали в феврале 2011 года, после того как он получил еще один транш и должен был передать взятку Газейкину.

В итоге было заведено дело о посредничестве во взятке, Ганижева отпустили под подписку о невыезде. Позднее дело было переквалифицировано на «мошенничество». Ганижев скрылся, сменил фамилию на Горринга и устроился на высокий пост в «Росгеологию».

В январе этого года он привлек к себе внимание в результате скандала из-за игрового стрима на сервисе Twitch, во время которого рассказал о работе в компании и сексуальных отношениях с подчиненными. После этого Горринга уволили из компании, а позднее задержали в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Сочи.