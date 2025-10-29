Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло 23
На месте взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области завершены аварийно-спасательные работы, в результате происшествия, по окончательным данным, погибли 23 человека. Об этом сообщило правительство Челябинской области в телеграм-канале.
«В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается», — говорится в сообщении.
Вечером 22 октября на заводе в Копейске произошло два взрыва. Предварительной причиной инцидента в Следственном комитете назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
24 октября в регионе объявили день траура. Предприятие приняло решение о выплате семьям погибших по 10 млн руб., пострадавшим — от 1 млн до 2 млн руб., размер компенсации зависит от тяжести увечий.
Правительство региона 27 октября сообщало, что четверо пострадавших продолжают лечение в стационарах областной клинической больницы и больницы города Копейска. Еще двоих пациентов перевели из ожогового центра Челябинской городской клинической больницы № 6 в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода для получения высококвалифицированной медицинской помощи. Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь в амбулаторном режиме.
