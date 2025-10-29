 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло 23

В итоговом списке погибших в результате взрыва в Копейске оказались 23 человека. Тела 16 погибших найдены, останки еще семи предстоит идентифицировать
Фото: Александр Чирков / ТАСС
Фото: Александр Чирков / ТАСС

На месте взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области завершены аварийно-спасательные работы, в результате происшествия, по окончательным данным, погибли 23 человека. Об этом сообщило правительство Челябинской области в телеграм-канале.

«В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается», — говорится в сообщении.

Вечером 22 октября на заводе в Копейске произошло два взрыва. Предварительной причиной инцидента в Следственном комитете назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

24 октября в регионе объявили день траура. Предприятие приняло решение о выплате семьям погибших по 10 млн руб., пострадавшим — от 1 млн до 2 млн руб., размер компенсации зависит от тяжести увечий.

Правительство региона 27 октября сообщало, что четверо пострадавших продолжают лечение в стационарах областной клинической больницы и больницы города Копейска. Еще двоих пациентов перевели из ожогового центра Челябинской городской клинической больницы № 6 в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода для получения высококвалифицированной медицинской помощи. Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь в амбулаторном режиме.

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших от взрыва в Копейске
Общество
Фото:МЧС России

Теги
Алена Нефедова
Копейск предприятие жертвы погибшие взрыв Челябинская область
