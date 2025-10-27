 Перейти к основному контенту
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших от взрыва в Копейске

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двух пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

«Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация двух человек», — уточнили в МЧС.

Представители ведомства добавили, что спецборт оснащен современным медицинским оборудованием, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты министерства здравоохранения.

Семьям погибших при взрывах в Копейске выплатят 10 млн руб.
Общество
Фото:Александр Чирков / ТАСС

В среду вечером, 22 октября, на заводе в Копейске произошло два взрыва, в результате которых погибли 12 человек и около 30 пострадали. В воскресенье, 26 октября, число погибших выросло до 13.

Правительство Челябинской области объявило 24 октября днем траура.

Семьи погибших получат от предприятия по 10 млн руб., пострадавшие — от 1 млн до 2 млн руб., в зависимости от тяжести увечий. От страховой компании «Согаз» семьи погибших при взрыве получат еще по 3 млн руб.

Предварительной причиной взрыва в СК назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.

