Экс-владельцы Домодедово стали ответчиками по иску более чем на ₽6,5 млрд

Экс-владельцы Домодедово Каменщик и Коган стали ответчиками по иску на ₽6,5 млрд
Иск поступил 28 октября от структур аэропорта
Дмитрий Каменщик
Дмитрий Каменщик (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Бывшие владельцы аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик и Валерий Коган стали ответчиками по иску от структур аэропорта. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Московской области.

Согласно данным картотеки, сумма исковых требований превышает 6,5 млрд руб.

Иск поступил 28 октября от компаний МКООО «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед», ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал», МКООО «Асьенда Инвестментс Лимитед», ООО «Домодедово Интегрейшн».

27 октября Домодедовский городской суд удовлетворил инициированный Генеральной прокуратурой иск к Каменщику и Когану о взыскании более 3 млрд руб. в пользу государства.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года. Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области к Каменщику и Когану в январе. Соответчиками выступали также принадлежащие Каменщику компании, связанные с аэропортом.

Прокуратура объяснила иск «защитой национальных интересов, обеспечением безопасности государства и устранением незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий аэропорта Домодедово». По данным ведомства, Каменщик и Коган являются резидентами иностранных государств — Турции и ОАЭ в случае Каменщика и Израиля в случае Когана.

В июне суд удовлетворил требования Генпрокуратуры о передаче данных компаний в доход государства. Десятый арбитражный апелляционный суд 1 сентября отклонил жалобу Каменщика на решение первой инстанции и оставил его в силе.

Алена Нефедова
Дмитрий Каменщик
бизнесмен
26 апреля 1968 года
