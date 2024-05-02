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Суд взыскал с рыбопромышленников Дальнего Востока 17,4 млрд руб.

Суд удовлетворил иск на 17,4 млрд руб. к рыбопромышленникам Дальнего Востока
Иск Генпрокуратуры на 17,4 млрд руб. к рыбопромышленникам Дальнего Востока, в том числе «крабовому королю» Дремлюге, удовлетворен. С ним связывают в том числе компании «Реал Девелопмент» и «Краб Марин»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока, в том числе бизнесмену Дмитрию Дремлюге, на 17,4 млрд руб., передает ТАСС.

«Взыскать с Дремлюги Дмитрия Владимировича <…> [и еще ряда физических и юридических лиц] в пользу Российской Федерации 17,4 млрд руб. ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам», — приводит агентство решение судьи.

Ранее «Известия» писали, что в исках Генпрокуратуры на общую сумму 376 млрд руб. фигурируют 31 рыболовная компания и 29 физических лиц, а поводом для них является иностранное гражданство ключевых ответчиков. В Генпрокуратуре указывали, что компании, которые контролируют иностранные инвесторы, не имеют права добывать стратегически важные биоресурсы без согласования с кабмином.

Дремлюга имеет украинское и российское гражданство, проживает за рубежом. До последнего времени он вел бизнес в России. С бизнесменом оказались аффилированы такие компании, как «Реал Девелопмент», «Краб Марин», «Мерлион», «Рыбный остров», «Краб ДМП», «Прибрежный лов» и другие, отмечали «Известия». Генпрокуратура также просила изъять их акции в пользу государства из-за разницы стоимости чистых активов и нанесенного ущерба. 12 апреля Росимуществу передали компании «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания» и «Городское эко такси», которые связывают с «крабовыми королями» Дремлюгой, Олегом Каном и Дмитрием Пашовым. Общая стоимость этих активов составила 21,8 млрд руб.

«Известия» узнали подробности исков прокуратуры к «крабовым королям»
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
В 2023 году Дремлюгу лишили имущества на 4,3 млрд руб. по делу о незаконной добыче биоресурсов. Речь идет о недвижимости, в том числе более чем десяти квартирах, рыболовных судах и моторных лодках. Причиненный бизнесменом ущерб оценили более чем в 4,3 млрд руб.

Олег Кан был заочно арестован в 2020 году по делу об убийстве другого рыбопромышленника Валерия Пхиденко. Позднее «крабовому королю» предъявили обвинения еще по четырем уголовным статьям, в том числе о контрабанде и уклонении от уплаты налогов. Он покинул Россию в 2018 году. В марте защита Кана сообщила о смерти бизнесмена, но Генпрокуратура посчитала это инсценировкой.

Пашов — владелец рыбодобывающей компании «Монерон». В 2022 году суд приговорил его к 4,5 года колонии по делу о контрабанде живого краба.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия суд Дальний Восток
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