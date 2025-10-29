 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

У семьи арестованного экс-мэра Сочи изъяли более ₽65 млн

У семьи арестованного экс-мэра Сочи Копайгородского изъяли 62 млн руб. и валюту
Бывший мэр и его жена находятся в СИЗО. При обысках у них в квартирах в Сочи, Москве, Петербурге и др. нашли более 62 млн руб., а также несколько десятков тысяч долларов
Алексей Копайгородский
Алексей Копайгородский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В ходе обысков у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского было найдено 62 млн руб., $40 тыс. и более €2 тыс., сообщает со ссылкой на материалы дела ТАСС. На момент публикации материала сумма в зарубежной валюте составляет около 3,4 млн руб.

«Денежные средства в российских рублях в общей сумме 62 250 000 руб., в иностранной валюте, а именно €2100 и $40 000, изъяты и хранятся на специальном счете следственного департамента МВД России», — говорится в документах.

Средства были изъяты в разных объектах недвижимости представителей семьи:

  • в квартире Копайгородского в Луганске было обнаружено и изъято 575 тыс. руб.;
  • в квартире его жены Янины Копайгородской в Сочи были найдены 13,695 млн руб. и вся изъятая силовиками сумма в евро;
  • в квартире старшего сына Копайгородских на Цветном бульваре в Москве было обнаружено и изъято 42,48 млн руб., а в квартире на Миллионной улице в Санкт-Петербурге — 5,5 млн руб. и $40 тыс.

У семьи бывшего мэра Сочи Копайгородского арестовали бюст Николая II
Общество
Алексей Копайгородский

Следственные действия в отношении Копайгородского, занимавшего пост мэра с сентября 2019 по май 2022 года (после этого он отправился в зону военной операции), начались около года назад, затем он с был задержан вместе с женой.

Сейчас бывший чиновник и его супруга находятся в СИЗО по обвинениям в получении взяток, растрате (против Копайгородского), посредничестве при передаче взяток и в принуждении свидетелей к даче ложных показаний (в отношении его жены).

В конце прошлой недели стало известно, что Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество Копайгородского и других связанных с ним лиц. Собственность оценена в 1,6 млрд руб. — это 77 объектов недвижимости в Москве, Петербурге, Краснодаре, Геленджике и Сочи, автомобили Mercedes и Porsche и т.д. Как уточняет ТАСС, экс-мэр также владел предметами роскоши, наручными часами зарубежных производителей, ювелирными изделиями и т.п. (входят в сумму 1,6 млрд руб.). Факт, что все это принадлежит ему, экс-мэр скрывал.

Адвокаты супругов заявили, что законность происхождения активов подтверждена документально, а претензии прокуратуры основаны на предположениях. Защита назвала обеспечительные меры избыточными и подчеркнула, что под арест попала единственная квартира, где проживают трое малолетних детей.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

