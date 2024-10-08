 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У семьи бывшего мэра Сочи Копайгородского арестовали бюст Николая II

Суд арестовал имущество бывшего мэра Сочи Копайгородского и его супруги
Алексей Копайгородский
Алексей Копайгородский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Суд арестовал задекларированное имущество супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины и самого бывшего чиновника, которого обвиняют в хищении двух земельных участков. Об этом ТАСС сообщила адвокат Копайгородской Елизавета Меткина.

По ее словам, вменяемый бывшему мэру ущерб оценивается в 3,7 млн руб., однако следствие изымает все имущество, в том числе личные вещи супруги, приобретенные до брака.

«Так, при обыске были изъяты бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икона Николая II. Очевидно, что никакой материальной ценности ни бюсты, ни икона не составляют. Все имущество семьи арестовано», — рассказала Меткина.

Адвокат экс-мэра Сочи пообещал обжаловать возбуждение уголовного дела
Общество
Алексей Копайгородский

В сентябре Копайгородский был арестован до 18 ноября 2024 года. Экс-чиновнику инкриминируется ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным SHOT, Копайгородского подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Экс-чиновник свою вину отрицает и просит вернуть его в зону спецоперации.

Копайгородский занимал пост главы Сочи с 2019 года, до этого был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике. В мае 2024 года стало известно, что он покидает должность в связи с переходом на новое место работы, депутаты горсобрания Сочи приняли его отставку. В сентябре Копайгородский отправился служить в зону спецоперации в составе добровольческого отряда.

В октябре командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить экс-мэра Сочи из СИЗО «под свое наблюдение». В своем обращении Барило указал, что руководство части представило Копайгородского к награде «За отвагу».

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сочи Алексей Копайгородский арест имущества
Материалы по теме
Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра Сочи
Политика
Экс-мэра Сочи решили проверить на причастность к другим преступлениям
Политика
Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
Серебро взлетело в цене сильнее золота. Продолжится ли это раллиPro, 09:31
В Иркутской области медведь на дороге спровоцировал массовую авариюОбщество, 09:25
FT рассказала об «очередном ударе» по владельцу Google в СШАТехнологии и медиа, 09:24
У семьи бывшего мэра Сочи Копайгородского арестовали бюст Николая IIОбщество, 09:22
Воспитанник ЦСКА вошел в капитанский совет «Спартака»Спорт, 09:00
Игрок «Спартака» Чернов: «Не один Станкович должен «разносить раздевалку»Спорт, 09:00
Аналитики оценили снижение разрыва в ценах новостроек и готового жильяНедвижимость, 09:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Власти спрогнозировали снижение импорта легковых машин с 2025 годаБизнес, 09:00
В Минобороны рассказали о подразделении ВСУ, перепутавшем опорный пунктПолитика, 08:53
При дворе Карла III начали готовиться к его смерти и смене властиОбщество, 08:52
Куда и как инвестируют богатейшие семьи мира в 2024 годуPro, 08:45
Генерал США назвал ядерный «Рубикон», который Иран не хочет переходитьПолитика, 08:37
Власти Кубы запросили статус страны-партнера в БРИКСПолитика, 08:22
Почему мишленовские рестораны закрываются быстрее других — The EconomistPro, 08:15