У семьи бывшего мэра Сочи Копайгородского арестовали бюст Николая II

Алексей Копайгородский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Суд арестовал задекларированное имущество супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины и самого бывшего чиновника, которого обвиняют в хищении двух земельных участков. Об этом ТАСС сообщила адвокат Копайгородской Елизавета Меткина.

По ее словам, вменяемый бывшему мэру ущерб оценивается в 3,7 млн руб., однако следствие изымает все имущество, в том числе личные вещи супруги, приобретенные до брака.

«Так, при обыске были изъяты бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икона Николая II. Очевидно, что никакой материальной ценности ни бюсты, ни икона не составляют. Все имущество семьи арестовано», — рассказала Меткина.

В сентябре Копайгородский был арестован до 18 ноября 2024 года. Экс-чиновнику инкриминируется ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным SHOT, Копайгородского подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Экс-чиновник свою вину отрицает и просит вернуть его в зону спецоперации.

Копайгородский занимал пост главы Сочи с 2019 года, до этого был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике. В мае 2024 года стало известно, что он покидает должность в связи с переходом на новое место работы, депутаты горсобрания Сочи приняли его отставку. В сентябре Копайгородский отправился служить в зону спецоперации в составе добровольческого отряда.

В октябре командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить экс-мэра Сочи из СИЗО «под свое наблюдение». В своем обращении Барило указал, что руководство части представило Копайгородского к награде «За отвагу».