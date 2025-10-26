«Ъ» узнал о требовании ГП изъять активы экс-мэра Сочи на ₽1,6 млрд

Генпрокуратура потребовала передать государству имущество экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского на 1,6 млрд руб., узнал «Коммерсантъ». Суд арестовал 77 объектов недвижимости и счета семьи, пишет издание

Алексей Копайгородский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, оцененное в 1,6 млрд руб. Иск был подан в суд 16 октября, его подписал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, пишет «Коммерсант».

В качестве ответчиков названы сам Копайгородский, его родственники, в том числе жена Янина, юрист Полина Чернышенко, благотворительный фонд «Мир детства» и четыре коммерческих компании и восемь физлиц.

В перечень вошли 77 объектов недвижимости в Москве, Петербурге, Краснодаре, Геленджике и Сочи, автомобили Mercedes и Porsche. Речь идет также о складских помещениях, земельных участках. По решению Хостинского райсуда Сочи наложен арест на имущество и банковские счета бывшего главы города и его супруги.

Прокуратура настаивает, что фактическим владельцем этих активов, оформленных на ответчиков, являлся экс-мэр, а имущество приобретено на средства, происхождение которых не подтверждено доходами.

Адвокаты супругов заявили, что законность происхождения активов подтверждена документально, а претензии прокуратуры основаны на предположениях. Защита назвала обеспечительные меры избыточными и подчеркнула, что под арест попала единственная квартира, где проживают трое малолетних детей.

Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 по май 2024 года. После отставки он отправился в зону военной операции, но в сентябре был арестован по делу о растрате.

Согласно данным следствия, Копайгородскому вменяют в вину получение четырех особо крупных взяток и посредничестве в этом (ст. 290 и ст. 291.1 УК), растрату (ст. 160 УК), а также легализацию денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) в объеме 104 млн руб. Копайгородской также предъявлено обвинение в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК).

В сентябре Люблинский районный суд Москвы отказал супруге бывшего мэра Сочи в иске, в котором она просила поместить к ней в СИЗО троих маленьких детей. Они находятся под временной опекой старшего сына Копайгородской.

Защита супругов готовит апелляционную жалобу, чтобы обжаловать решение районного суда, а также планирует обратиться к органам опеки и правозащитным институтам для поиска альтернативных форм поддержки детей и обеспечения их связи с матерью.