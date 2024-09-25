В отношении экс-мэра Сочи начались следственные действия
В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского (с сентября 2019 по май 2024 года) ведут следственные действия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли был задержан Копайгородский. Ранее об этом сообщили источники Mash и Shot.
Кроме того, по данным источника «РИА Новости», обыски в настоящее время проходят у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина, а также у бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева. Об этом же сообщает Shot.
Телеграм-канал также пишет, что Копайгородский был задержан в Луганске и уже доставлен в Москву. Экс-мэра Сочи подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Летом по тому же делу был задержан советник мэра Родион Пищур. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячно группировка зарабатывала на этом от 10 млн до 15 млн руб.
Алексей Копайгородский родился в 1985 году в Краснодаре. В 2003–2013-м служил в Вооруженных силах России, затем в 2014 году перешел на работу в администрацию Краснодарского края, где до 2019-го занимал ряд должностей, в частности вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В 2019 году возглавил администрацию Сочи, а в мае 2022-го подал в отставку.
В сентябре 2022 года стало известно, что Копайгородский отправился добровольцем на спецоперацию. Кресло мэра Сочи занял бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.
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