В отношении экс-мэра Сочи начались следственные действия

Копайгородский занимал пост мэра Сочи до мая 2022 года, после чего отправился в зону военной операции. «РИА Новости» сообщает о следственных действиях в отношении экс-чиновника

Алексей Копайгородский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского (с сентября 2019 по май 2024 года) ведут следственные действия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли был задержан Копайгородский. Ранее об этом сообщили источники Mash и Shot.

Кроме того, по данным источника «РИА Новости», обыски в настоящее время проходят у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина, а также у бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева. Об этом же сообщает Shot.

Телеграм-канал также пишет, что Копайгородский был задержан в Луганске и уже доставлен в Москву. Экс-мэра Сочи подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Летом по тому же делу был задержан советник мэра Родион Пищур. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячно группировка зарабатывала на этом от 10 млн до 15 млн руб.