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В Москве задержали сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина Политика, 16:05
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В Москве задержали сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина

Физика обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности, СК попросил для него запрет определенных действий
Андрей Заякин
Андрей Заякин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина задержали, Басманный суд 29 августа изберет ему меру пресечения, сообщает «Новая газета. Европа», где он публикуется.

По данным издания, в его дома прошли обыски, ночь Заякин провел в ИВС на Петровке. Следствие просит для него запрет определенных действий.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности), по которой грозит до восьми лет лишения свободы. По данным издания, ему вменяют перевод 1 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, обратился за комментарием в СУ СК по Москве, в пресс-службу Басманного суда.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Заякин окончил физический факультет МГУ, в 2009 году защитил диссертацию на кандидата физико-математических наук. Работал в университетах Италии и Испании. В 2016 году Заякин был кандидатом в депутаты Госдумы от «Яблока».

Заякин участвовал в основании «Диссернета» в 2013 году вместе с учеными Андреем Ростовцевым, Михаилом Гельфандом, Кириллом Михайловым и журналистом Сергеем Пархоменко (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Организация занимается проверкой научных работ на плагиат по специальной методике, а результаты выкладываются в открытый доступ.

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