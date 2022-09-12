Спецоперацию включили в программу уроков истории для старших классов

После изучения истории школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, «возрождения России как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией», спецоперации и других важнейших событий, сказано в приказе Минпросвещения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине, следует из приказа Минпросвещения на портале правовой информации.

Этот документ вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Из приказа следует, что после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия «распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России)».

В документе также говорится, что в рамках курса истории школьники будут изучать «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему».

С начала этого учебного года в школах ввели ряд нововведений. Теперь учебную неделю будут начинать с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. А каждый понедельник первым уроком будет идти занятие «Разговоры о важном». Как сообщается на сайте этой программы, ее основные темы будут «связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России».

Из методических рекомендаций следует, что это внеурочные занятия. Всего их планируется провести в этом году 34. В этот понедельник, 12 сентября, темой «Разговоров о важном» была «Мы сами создаем свою Родину». Следующее занятие будет посвящено 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов 12 сентября заявил, что тему спецоперации распределили по урокам «Разговоры о важном».«Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — сказал он на заседании комитета Госдумы по просвещению (цитата по ТАСС).