ЦИК передала мандат Алферова экс-депутату Берулаве

ЦИК постановила передать депутатский мандат академика Жореса Алферова кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве, передает «РИА Новости».

Такое решение на голосовании 12 членов ЦИК приняли единогласно. «Я рада за Думу, что будет человек, который работает системно», — отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Берулава поблагодарил ЦИК за оказанное ему доверие.

В конце марта РБК писал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, решение было принято в пользу Берулавы. Как пояснил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, второй кандидат на это место, глава красноярского крайкома и депутат заксобрания края Петр Медведев предоставит комиссии отказ от мандата. «Алферов работал в думском комитете по науке и образованию. Берулава сам академик педагогических наук, и он, будучи депутатом, уже работал в этом же комитете», — говорил Новиков.