Путин допустил премьерство Грудинина после вывода его денег из офшоров

Владимир Путин заявил, что бывший кандидат в президенты Павел Грудин сможет возглавить правительство, если сначала выведет деньги из офшоров. Об этом он заявил во время прямой линии, телеканал РБК вел ее трансляцию.

Путин выбрал один из вопросов по смс. «Я здесь прочитал любопытную информацию. Вот в свое время Ельцин, тут написано, понял, что нужно, чтобы Примаков возглавил правительство. Сейчас не считаете ли вы необходимым, чтобы господин Грудинин возглавил правительство?» — зачитал текст сообщения президент.

На это Путин ответил, что при Ельцине у Евгения Примакова не было счетов за границей и он не занимался бизнесом. «Евгений Максимович был абсолютно чистый и прозрачный человек, поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, как предлагаются, нужно хорошо подумать. Надо бы для начала вывести деньги из офшоров», — сказал Путин.

Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента России от КПРФ и набрал 11,77%, заняв второе место. В феврале его лишили депутатского мандата от города Видное. Причиной стало представление прокуратуры города, согласно которому в декларации директора «Совхоза имени Ленина» не был указан офшор Bontro LTD в Белизе. Грудинин эту информацию опровергал.

В середине марта КПРФ решила передать депутатский мандат, который принадлежал члену партии и нобелевскому лауреату Жоресу Алферову (он умер в начале марта) Грудинину. С соответствующим партийным решением КПРФ обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). В Кремле такое решение не одобрили, в итоге мандат Алферова получил бывший депутат от КПРФ, бизнесмен Михаил Берулава.