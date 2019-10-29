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Росгидромет зафиксировал экстремальное загрязнение воды после ЧП в Сибири
После прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае Росгидромет зафиксировал «экстремально высокое загрязнение» ионами меди и свинца. Также зафиксировали повышенную концентрацию цинка
Фото: ТАСС

Росгидромет зафиксировал загрязнение воды в районе прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты подконтрольного центру Среднесибирского УГМС взяли пробы воды в реке дважды — в 9:00 и 20:00 20 октября. После анализа утренних проб они обнаружили «экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК)». Экстремально высокая концентрация меди сохранилась и в вечерних образцах (109 ПДК). Кроме того, сотрудники Росгидромета выявили повышенную концентрацию ионов цинка в утренних (19 ПДК) и вечерних (16 ПДК) пробах.

Фотогалерея 
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Химический анализ воды, взятой на следующий день, снова показал экстремально высокое загрязнение ионами меди (172 ПДК), высокий уровень загрязнения ионами цинка (19 ПДК) и ионами свинца (4 ПДК). Пробы воды брали в районе деревни Березовая в Красноярском крае. Анализ образцов в Красноярском водохранилище, в районе залива Сисим, который провели 21 октября, не показал нарушений норм.

РБК направил запрос в Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Дамбу на реке Сейба прорвало 19 октября. В результате ЧП погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. Вода затопила два общежития временного типа золотодобывающей компании «Сисим». СК завел уголовное дело, приоритетной версией аварии там считают нарушения при проведении золотодобывающих работ. Гендиректора предприятия и мастера горного участка компании арестовали. Суд отказался изменить им меру пресечения.

Теги: Красноярский край, загрязнение воды
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