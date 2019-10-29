Росгидромет зафиксировал экстремальное загрязнение воды после ЧП в Сибири

После прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае Росгидромет зафиксировал «экстремально высокое загрязнение» ионами меди и свинца. Также зафиксировали повышенную концентрацию цинка

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Росгидромет зафиксировал загрязнение воды в районе прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты подконтрольного центру Среднесибирского УГМС взяли пробы воды в реке дважды — в 9:00 и 20:00 20 октября. После анализа утренних проб они обнаружили «экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК)». Экстремально высокая концентрация меди сохранилась и в вечерних образцах (109 ПДК). Кроме того, сотрудники Росгидромета выявили повышенную концентрацию ионов цинка в утренних (19 ПДК) и вечерних (16 ПДК) пробах.

Химический анализ воды, взятой на следующий день, снова показал экстремально высокое загрязнение ионами меди (172 ПДК), высокий уровень загрязнения ионами цинка (19 ПДК) и ионами свинца (4 ПДК). Пробы воды брали в районе деревни Березовая в Красноярском крае. Анализ образцов в Красноярском водохранилище, в районе залива Сисим, который провели 21 октября, не показал нарушений норм.

РБК направил запрос в Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.