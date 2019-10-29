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Суд оставил под арестом фигурантов дела о прорыве дамбы под Красноярском

Красноярский краевой суд оставил в силе решение Железнодорожного суда об аресте гендиректора золотодобывающей компании «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамбы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Решение оставлено без изменений, а жалоба без удовлетворений», — заявили в пресс-службе.

Суд также оставил в силе решение об аресте мастера компании Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

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Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Ковалькова, Александрова и Еганова арестовали 21 октября.

Дамбу на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края прорвало 19 октября. В результате затопило два общежития временного типа золотодобывающей компании «Сисим». По последним данным, жертвами ЧП стали 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.

СК завел дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть двух и более лиц). Приоритетной версией произошедшего СК считает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Следствие не исключает, что ЧП могло предшествовать разрушение еще одной дамбы, находившейся ниже по течению.

Теги: дамба, Красноярский край, суд, новости РБК
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