 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Поддержанный Кадыровым чеченский подросток получил почти два года колонии

Чеченского подростка, в поддержку которого выступал Рамзан Кадыров, почти на два года отправили в воспитательную колонию. Другие фигуранты дела получили до трех с половиной лет лишения свободы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Савеловский районный суд Москвы приговорил к одному году и 11 месяцам воспитательной колонии чеченского подростка Муслима Мурдиева по уголовному делу о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Еще четверым фигурантам дела назначили разные сроки вплоть до трех с половиной лет лишения свободы. Их взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент РБК.

Адвокат подростка Асланбек Минкаилов в разговоре с РБК заявил, что защита «однозначно будет обжаловать приговор», поскольку считает «наказание для 16-летнего ребенка» чрезмерно суровым. Столь тяжкого наказания для детей, настаивал защитник, в российской судебной практике он еще не видел. Минкаилов также уточнил, что подросток отбыл из назначенного срока уже более десяти месяцев. В соответствии с приговором ему останется провести в колонии чуть больше года.

Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»
Политика
Рамзан Кадыров

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю главы Чечни Ильману Вахидову.

В ходе прений государственный обвинитель просил назначить Мурдиеву два года лишения свободы в воспитательной колонии. Выступавший в качестве его защитника уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев просил суд «рассмотреть возможность назначения наказания, не связанного с изоляцией». Чеченский омбудсмен призывал учитывать возраст подсудимых. Он отмечал, что подростки «еще способны меняться и учиться», а лишение свободы, напротив, может «перечеркнуть их будущее и разрушить внутренний мир». Солтаев настаивал, что их изоляция приведет к отчуждению и закроет дорогу к исправлению. При этом он заявлял о невиновности Мурдиева, подчеркивая, что линия защиты подростка «основана на фактах и юридически обоснованных доводах».

Адвокат и защитник подростка указывали, что в одном из вмененных эпизодов тот действовал не из хулиганских побуждений, а заступался за друга, на которого напал «зачинщик конфликта». По остальным трем эпизодам сторона защиты категорически отвергла обвинения.

По версии следствия, Мурдиев в составе группы из пяти подростков заранее договорился о совершении хулиганских действий. Объектами нападений, установил СКР, становились случайные прохожие: один из участников провоцировал словесный конфликт, после чего переходил к драке, нанося удары потерпевшему. Остальные находились рядом, подсказывали, каким образом действовать, и при необходимости подключались к избиению. Следствие утверждало, что в сентябре 2023 года подростки совершили восемь подобных нападений, при этом семь пострадавших оказались несовершеннолетними. Инциденты происходили в торгово-развлекательных центрах «Авиапарк» и «Дискавери», а также на территории парка «Ходынское поле» в Москве.

Уголовное дело получило широкий резонанс в декабре 2024 года, после заявлений главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который, комментируя расследование в отношении Мурдиева, заявил, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах» и не знают, что происходит в стране, и что правоохранительные органы не выполняют задачи, поставленные перед ними президентом. Он также выражал уверенность, что в отношении Мурдиева «никакого наказания не последует» и подросток «скоро освободится». «Я сам лично со всеми разговаривал», — настаивал тогда глава Чечни.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Рамзан Кадыров Александр Бастрыкин Владимир Колокольцев хулиганство Драки приговор колония для несовершеннолетних подростки Москва Чечня
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Владимир Колокольцев фото
Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
Материалы по теме
Кадыров назвал себя верным соратником Путина
Политика
Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»
Политика
Генерал Шаманов возмутился в Думе переименованием в Чечне: вы что творите
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Россия первой в мире начала экспортировать атомные станции малой мощности Тренды, 16:07
В осенний призыв электронные повестки применят наравне с бумажными Общество, 16:07
В Крыму ограничили продажу бензина «в одни руки» Бизнес, 16:04
С 1 по 3 октября пройдет форум по информбезопасности GIS DAYS 2025 Events, 16:01
5 профессий будущего, к которым стоит присмотреться уже сейчас Стиль, 16:00
Губернатор Севастополя пообещал стабилизировать работу заправок Экономика, 15:49
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Суд обязал Певчих удалить ролик про РФПИ и Дмитриева Политика, 15:44
Сикорский допустил, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая Политика, 15:44
В Госдуму принесли документы и CD-диски с проектом госбюджета. Видео Экономика, 15:39
Грузинский суд решил взыскать с Саакашвили больше $3 млн Политика, 15:39
ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за рекламу вклада по ставке 30% годовых Экономика, 15:36
Бывшего свердловского вице-губернатора госпитализировали во время допроса Политика, 15:33