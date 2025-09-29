Поддержанный Кадыровым чеченский подросток получил почти два года колонии

Чеченского подростка, в поддержку которого выступал Рамзан Кадыров, почти на два года отправили в воспитательную колонию. Другие фигуранты дела получили до трех с половиной лет лишения свободы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Савеловский районный суд Москвы приговорил к одному году и 11 месяцам воспитательной колонии чеченского подростка Муслима Мурдиева по уголовному делу о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Еще четверым фигурантам дела назначили разные сроки вплоть до трех с половиной лет лишения свободы. Их взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент РБК.

Адвокат подростка Асланбек Минкаилов в разговоре с РБК заявил, что защита «однозначно будет обжаловать приговор», поскольку считает «наказание для 16-летнего ребенка» чрезмерно суровым. Столь тяжкого наказания для детей, настаивал защитник, в российской судебной практике он еще не видел. Минкаилов также уточнил, что подросток отбыл из назначенного срока уже более десяти месяцев. В соответствии с приговором ему останется провести в колонии чуть больше года.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю главы Чечни Ильману Вахидову.

В ходе прений государственный обвинитель просил назначить Мурдиеву два года лишения свободы в воспитательной колонии. Выступавший в качестве его защитника уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев просил суд «рассмотреть возможность назначения наказания, не связанного с изоляцией». Чеченский омбудсмен призывал учитывать возраст подсудимых. Он отмечал, что подростки «еще способны меняться и учиться», а лишение свободы, напротив, может «перечеркнуть их будущее и разрушить внутренний мир». Солтаев настаивал, что их изоляция приведет к отчуждению и закроет дорогу к исправлению. При этом он заявлял о невиновности Мурдиева, подчеркивая, что линия защиты подростка «основана на фактах и юридически обоснованных доводах».

Адвокат и защитник подростка указывали, что в одном из вмененных эпизодов тот действовал не из хулиганских побуждений, а заступался за друга, на которого напал «зачинщик конфликта». По остальным трем эпизодам сторона защиты категорически отвергла обвинения.

По версии следствия, Мурдиев в составе группы из пяти подростков заранее договорился о совершении хулиганских действий. Объектами нападений, установил СКР, становились случайные прохожие: один из участников провоцировал словесный конфликт, после чего переходил к драке, нанося удары потерпевшему. Остальные находились рядом, подсказывали, каким образом действовать, и при необходимости подключались к избиению. Следствие утверждало, что в сентябре 2023 года подростки совершили восемь подобных нападений, при этом семь пострадавших оказались несовершеннолетними. Инциденты происходили в торгово-развлекательных центрах «Авиапарк» и «Дискавери», а также на территории парка «Ходынское поле» в Москве.

Уголовное дело получило широкий резонанс в декабре 2024 года, после заявлений главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который, комментируя расследование в отношении Мурдиева, заявил, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах» и не знают, что происходит в стране, и что правоохранительные органы не выполняют задачи, поставленные перед ними президентом. Он также выражал уверенность, что в отношении Мурдиева «никакого наказания не последует» и подросток «скоро освободится». «Я сам лично со всеми разговаривал», — настаивал тогда глава Чечни.