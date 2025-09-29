 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пожар после нападения со стрельбой на церковь в Мичигане. Видео

Появилось видео пожара после стрельбы в мормонской церкви в Мичигане
Четыре человека погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Мичигане. Мужчина открыл огонь по прихожанам, а затем поджег здание, его застрелили

Мормонская церковь Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган, подверглась нападению. Там произошла стрельба, после чего начался пожар. По последним данным, четыре человека погибли, восемь пострадали, передает CNN. 

По предварительным данным, вооруженный мужчина протаранил на автомобиле вход в церковь во время многолюдной службы, открыл огонь, а затем поджег здание. Как считают в полиции, внутри могут быть еще погибшие. 

Стрельба произошла в церкви Святых последних дней в США
Общество

Нападавший убит. В атаке подозревается 40-летний житель соседнего города Бертон Томас Джейкоб Сэнфорд. Как отмечает New York Post, в соцсетях его матери говорится, что он служил в Ираке в 2004-2008 годах. Дома у бывшего военного прошли обыски.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви целенаправленным нападением на христиан. «Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки. <...> Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть прекращена», — написал он в соцсети Truth Social.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Мичиган Церковь стрельба пожар
