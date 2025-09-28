 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Трамп: стрельба в церкви в Мичигане — целенаправленное нападение на христиан
Фото: Bill Pugliano / Getty Images
Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в мормонской церкви Святых последних дней в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган) очередным целенаправленным нападением на христиан. Он также заявил об «эпидемии насилия», которой нужно положить конец.

«Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки. <...> Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть прекращена», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Он добавил, что ФБР, прибыв на место происшествия, «немедленно» возглавило расследование: «подозреваемый мертв, но многое еще предстоит выяснить».

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Video

Сообщения о том, что неизвестный открыл огонь в церкви, поступили около 11:00 по местному времени (18:00 мск). В результате стрельбы церковь загорелось, несколько человек пострадали. CNN со ссылкой на полицию сообщает, что их девять.

Телеканал также уточняет, что вооруженный мужчина протаранил на автомобиле фасад церкви во время службы и лишь затем открыл стрельбу и поджог здание. Вскоре после происшествия силовики заявили об отсутствии угрозы для жителей.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
стрельба США Мичиган Церковь мормоны Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
