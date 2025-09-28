Трамп: стрельба в церкви в Мичигане — целенаправленное нападение на христиан

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в мормонской церкви Святых последних дней в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган) очередным целенаправленным нападением на христиан. Он также заявил об «эпидемии насилия», которой нужно положить конец.

«Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки. <...> Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть прекращена», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Он добавил, что ФБР, прибыв на место происшествия, «немедленно» возглавило расследование: «подозреваемый мертв, но многое еще предстоит выяснить».

Сообщения о том, что неизвестный открыл огонь в церкви, поступили около 11:00 по местному времени (18:00 мск). В результате стрельбы церковь загорелось, несколько человек пострадали. CNN со ссылкой на полицию сообщает, что их девять.

Телеканал также уточняет, что вооруженный мужчина протаранил на автомобиле фасад церкви во время службы и лишь затем открыл стрельбу и поджог здание. Вскоре после происшествия силовики заявили об отсутствии угрозы для жителей.