Общество
Полиция назвала подозреваемого в нападении на церковь мормонов в Мичигане

В нападении на церковь мормонов в Мичигане заподозрили 40-летнего мужчину

В нападении на мормонскую церковь Святых последних дней в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган) подозревается 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд из расположенного неподалеку города Бертон, сообщает ClickOnDetroit со ссылкой на полицию.

Предположительно, Сэнфорд въехал на своем пикапе в церковь, вышел из автомобиля и начал стрелять из штурмовой винтовки. По данным полиции, нападавший был убит сотрудниками правоохранительных органов на парковке церкви.

В результате стрельбы церковь загорелась, пострадали по меньшей мере десять человек, двое из них погибли. Один из раненых находится в критическом состоянии, еще семь — в стабильном состоянии.

В полиции считают, что Сэнфорд устроил пожар умышленно, при этом на данный момент правоохранительные органы не уверены в том, как именно это было сделано, пишет ClickOnDetroit. К 13:00 по местному времени (20:00 мск) пожар был потушен.

Стрельба произошла в церкви Святых последних дней в США
Общество

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви «очередным целенаправленным нападением на христиан». Он также заявил об «эпидемии насилия», которой нужно положить конец.

«Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки. <...> Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть прекращена», — написал он в соцсети Truth Social.

В конце августа в католической школе и церкви в Миннеаполисе, штат Миннесота, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, более двадцати пострадали, среди них — 18 детей.

