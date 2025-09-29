Полиция назвала подозреваемого в нападении на церковь мормонов в Мичигане
В нападении на мормонскую церковь Святых последних дней в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган) подозревается 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд из расположенного неподалеку города Бертон, сообщает ClickOnDetroit со ссылкой на полицию.
Предположительно, Сэнфорд въехал на своем пикапе в церковь, вышел из автомобиля и начал стрелять из штурмовой винтовки. По данным полиции, нападавший был убит сотрудниками правоохранительных органов на парковке церкви.
В результате стрельбы церковь загорелась, пострадали по меньшей мере десять человек, двое из них погибли. Один из раненых находится в критическом состоянии, еще семь — в стабильном состоянии.
В полиции считают, что Сэнфорд устроил пожар умышленно, при этом на данный момент правоохранительные органы не уверены в том, как именно это было сделано, пишет ClickOnDetroit. К 13:00 по местному времени (20:00 мск) пожар был потушен.
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви «очередным целенаправленным нападением на христиан». Он также заявил об «эпидемии насилия», которой нужно положить конец.
«Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки. <...> Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть прекращена», — написал он в соцсети Truth Social.
В конце августа в католической школе и церкви в Миннеаполисе, штат Миннесота, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, более двадцати пострадали, среди них — 18 детей.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов