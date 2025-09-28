Стрельба произошла в мормонской церкви Святых последних дней в Мичигане

Стрельба произошла в церкви Святых последних дней в США

Стрельба произошла в мормонской церкви в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган. По данным FOX 2 Detroit, пострадали от шести до восьми человек. Сама церковь загорелась

Стрельба произошла в мормонской церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган, несколько человек пострадали, сообщает CNN.

Церковь загорелось. По данным полиции, стрелок «обезврежен», угрозы для жителей нет.

Сообщения о стрельбе поступили около 11:00 по местному времени (18:00 мск). По данным источников в полиции FOX 2 Detroit, пострадали от шести до восьми человек.

Гранд-Бланк расположен в пригороде Флинта, примерно в 60 км к северо-западу от Детройта.

27 августа стрельба произошла во время мессы в церкви католической школы Миннеаполиса. Тогда погибли два ребенка, 21 человек получил ранения.

Предполагаемый стрелок — 23-летний Роберт Уэстман (Робин Уэстман). По данным полиции, он покончил с собой. ФБР заявило, расследует произошедшее как акт внутреннего терроризма.