 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стрельба произошла в церкви Святых последних дней в США

Стрельба произошла в мормонской церкви Святых последних дней в Мичигане
Стрельба произошла в мормонской церкви в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган. По данным FOX 2 Detroit, пострадали от шести до восьми человек. Сама церковь загорелась

Стрельба произошла в церкви Святых последних дней в США
Video

Стрельба произошла в мормонской церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган, несколько человек пострадали, сообщает CNN.

Церковь загорелось. По данным полиции, стрелок «обезврежен», угрозы для жителей нет.

Сообщения о стрельбе поступили около 11:00 по местному времени (18:00 мск). По данным источников в полиции FOX 2 Detroit, пострадали от шести до восьми человек.

При стрельбе в Северной Каролине погибли три человека
Общество

Гранд-Бланк расположен в пригороде Флинта, примерно в 60 км к северо-западу от Детройта.

27 августа стрельба произошла во время мессы в церкви католической школы Миннеаполиса. Тогда погибли два ребенка, 21 человек получил ранения.

Предполагаемый стрелок — 23-летний Роберт Уэстман (Робин Уэстман). По данным полиции, он покончил с собой. ФБР заявило, расследует произошедшее как акт внутреннего терроризма.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
стрельба США Мичиган Церковь
Материалы по теме
В американском штате Нью-Гэмпшир произошла стрельба в загородном клубе
Общество
Вторая за вечер стрельба в учебном учреждении в США произошла в Колорадо
Общество
За четыре дня в результате стрельбы в Чикаго погибли семь человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Молдавская полиция перекрыла мост в город в Приднестровье Общество, 20:06
После взрывов часть Киева осталась без света Политика, 20:00
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
ЦСКА одержал первую разгромную победу в сезоне КХЛ Спорт, 19:51
Супруги в Тверской области насмерть отравились грибами Общество, 19:51
Гладков заявил о значительных перебоях в подаче света из-за удара ВСУ Политика, 19:44
Вэнс призвал Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине Политика, 19:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Аракистайн Спорт, 19:35
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Прощание с Тиграном Кеосаяном. Фоторепортаж Общество, 19:19 
WP узнала о решении Трампа поехать на встречу генералов с Хегсетом Политика, 19:07
Аутсайдер РПЛ прервал пятиматчевую серию поражений Спорт, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку Общество, 18:56