Военная операция на Украине
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В московском аэропорту Жуковский, а также в воздушных гаванях Калуги и Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Один самолет, выполнявший рейс в Жуковский, ушел на запасной аэродром.

В ночь на 29 сентября в аэропортах Калуги и Тамбова вводили ограничения на полеты. После этого подобные меры ввели также в Жуковском.

В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В нескольких регионах этой ночью объявляли угрозу атаки дронов — в частности, в Самарской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ивановской областях и Чувашии. Четыре беспилотника, по словам губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили в Воронежской области. В Брянской области ракетная опасность действовала более часа.

Всего над российскими регионами силы ПВО сбили 84 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. 24 из них уничтожили над Брянской областью. Еще 21 дрон сбили над Белгородской областью, по девять — над Воронежской и Смоленской областями, семь — над Калужской и четыре — над территорией Московского региона. Еще три беспилотника перехватили над территорией Орловской области, один — над Курской областью.

Алена Нефедова
Аэропорт Жуковский аэропорты Калуга Тамбов Росавиация ограничения
