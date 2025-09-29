В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В московском аэропорту Жуковский, а также в воздушных гаванях Калуги и Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
Один самолет, выполнявший рейс в Жуковский, ушел на запасной аэродром.
В ночь на 29 сентября в аэропортах Калуги и Тамбова вводили ограничения на полеты. После этого подобные меры ввели также в Жуковском.
В нескольких регионах этой ночью объявляли угрозу атаки дронов — в частности, в Самарской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ивановской областях и Чувашии. Четыре беспилотника, по словам губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили в Воронежской области. В Брянской области ракетная опасность действовала более часа.
Всего над российскими регионами силы ПВО сбили 84 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. 24 из них уничтожили над Брянской областью. Еще 21 дрон сбили над Белгородской областью, по девять — над Воронежской и Смоленской областями, семь — над Калужской и четыре — над территорией Московского региона. Еще три беспилотника перехватили над территорией Орловской области, один — над Курской областью.
