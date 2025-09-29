 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Калуги и Тамбова ввели временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 01:53 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Еще три аэропорта закрыли для полетов
Политика

Ранее Минобороны сообщило, что с 13:30 до 23:00 мск 28 сентября силы ПВО сбили над Россией 14 украинских беспилотников, из них 13 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.

