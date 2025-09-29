В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Калуги и Тамбова ввели временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 01:53 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.