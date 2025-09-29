В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты
В московском аэропорту Жуковский временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Мера нужна для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
Несколько часов назад аналогичные ограничения ввели в аэропортах Калуги и Тамбова.
Этой ночью в нескольких регионах была объявлена угроза атаки беспилотников, например, в Самарской, Рязанской, Ивановской, Тульской и Пензенской областях, в Татарстане и Чувашии. В Воронежской области силы ПВО уничтожили четыре дрона.
В Брянской области более часа действовала ракетная опасность.
