В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

Третий за ночь российский аэропорт приостановил полеты. Ранее меры ввели в Калуге и Тамбове

В московском аэропорту Жуковский временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Мера нужна для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Несколько часов назад аналогичные ограничения ввели в аэропортах Калуги и Тамбова.

Этой ночью в нескольких регионах была объявлена угроза атаки беспилотников, например, в Самарской, Рязанской, Ивановской, Тульской и Пензенской областях, в Татарстане и Чувашии. В Воронежской области силы ПВО уничтожили четыре дрона.

В Брянской области более часа действовала ракетная опасность.