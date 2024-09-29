В работе TikTok возник сбой
В работе TikTok произошел сбой, следует из данных сервисов «Сбой.рф» и Downradar.
По данным «Сбой.рф», большинство жалоб поступило от пользователей из Москвы — 33%, из Санкт-Петербурга — 11%, 6% — из Краснодарского края, 5% — из Подмосковья.
Пользователи столкнулись в том числе с проблемами со входом в аккаунт и загрузкой видео.
В сентябре сбой был зафиксирован в работе соцсети X. Около половины жалоб было связано с проблемами с приложением и доступом к сайту. О сбое в X пользователи сообщали также в августе.
В прошлом месяце масштабный сбой возник в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.
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