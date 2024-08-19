В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных downradar.ru. О проблемах сообщают как пользователи из России (Санкт-Петербург, Москва), так и из других стран (Финляндия, Турция, Нидерланды).
Пользователи начали жаловаться на проблемы с 00:00 мск 19 августа, следует из статистики сервиса Сбой.рф. Большинство сообщений (70%) о сбое пришло от пользователей из Москвы. Пользователи жалуются на невозможность подключения, отправки сообщений и загрузки медиафайлов.
Как следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), жалобы поступают из столичного региона, Владикавказа, Перми и Иваново.
Как убедился корреспондент РБК, проблемы возникают в работе Telegram на телефоне, но если включен VPN, то сервис работает исправно.
РБК направил запрос в Роскомнадзор.
Согласно данным Сбой.рф, проблемы наблюдаются также в работе мессенджеров WhatsApp и Viber и онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Больше всего сообщений о проблемах также поступает из Москвы.
В последний раз сбой в работе Telegram произошел в ночь на 13 августа. Тогда пользователи также жаловались на трудности с отправкой сообщений и проблемы с подключением.
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