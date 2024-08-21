В России произошел сбой в работе Telegram и WhatsApp

Сбои стали фиксировать около 14:00 мск, сообщения о них стали поступать не только из российских городов, но и из Казахстана и Финляндии. Не работает также сайт для отслеживания сбоев сбой.рф

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе Telegram произошел сбой, свидетельствуют сообщения на сервисе Downradar и убедились корреспонденты РБК. Cбои также наблюдаются в работе веб-версии и приложения WhatsApp.

По данным сервиса, жалобы на работу мессенджеров стали поступать из Москвы, Петербурга, Перми, Краснодара. Сообщения о сбое в Telegram поступили также из Алма-Аты и Хельсинки. При этом, как обратили внимание корреспонденты РБК, мессенджеры могут работать с мобильного, но не работать в десктопной версии приложения и наоборот.

Позднее Downradar зафиксировал также жалобы на работу «Википедии», Steam и Skype, Github, Discord. Не работает сервис для отслеживания сбоев сбой.рф, сайт выдает ошибку 503. По данным детектора сбоев Brand Analytics, пользователи жаловались на проблемы в работе VK, госуслуг, «Ростелекома».

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) заявил, что фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp с 14:00.

Представитель «ВымпелКом» сказал РБК, что на сети оператора проблем нет, все работает в штатном режиме. Сеть «Ростелекома» работает штатно, сообщил РБК представитель компании. МТС отказалась от комментариев. РБК направил запрос в «Мегафон».

Это уже второй сбой в работе Telegram за неделю, последний был 19 августа. Тогда о проблемах сообщали как пользователи из России (Петербург, Москва), так и из других стран (Финляндия, Турция, Нидерланды). При этом если был включен VPN, то сервис работал исправно.