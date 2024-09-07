В работе X произошел сильный сбой
В работе соцсети X (бывший Twitter) по всему миру зафиксирован сильный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
На 17:27 мск поступило более 7 тыс. жалоб от пользователей соцсети, к 18:12 количество жалоб упало до 103. Около половины сообщений поступило из-за проблем с приложением (53%), еще 46% — с доступом к сайту, 2% пользователей пожаловались на трудности с авторизацией.
В конце августа пользователи также сообщали о сбое в работе X. Тогда за час с 22:00 мск число жалоб превысило 40 тыс. Большинство столкнулось с проблемами с доступом к приложению — 85%, на трудности в доступе к веб-версии пожаловались 11%, а 4% — на проблемы с авторизацией.
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