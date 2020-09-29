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Почти половине россиян пришлось сменить планы на отпуск летом

Эпидемия коронавируса разделила жителей России на две почти равные группы — тех, кому удалось провести отпуск как задумывали, и тех, кто вынужден был срочно менять свои планы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Летний отпуск провели не так, как планировали, 45% россиян; большинство из них заявили, что изменили свои планы из-за пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли в результате опроса сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отчет об исследовании есть у РБК.

Провести лето там, где планировали, в 2020 году сумели 46% респондентов. Примерно столько же — 45% — заявили, что им не удалось реализовать задуманное, в том числе 23% решили не брать отпуск вообще, а 22% отдыхали не там, где хотели изначально. Затруднились ответить на этот вопрос 9% опрошенных.

Россияне назвали планы на отпуск в этом году
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Главной причиной изменения планов россияне назвали эпидемию и связанные с ней карантинные ограничения, в том числе режим самоизоляции, об этом заявили 58% опрошенных. Около 18% не смогли реализовать свои планы из-за финансовых проблем, а 11% помешали закрытые границы и ограничения в передвижении.

Значительно изменилась доля граждан, отдыхавших за границей: по сравнению с прошлым годом она упала с 8 до 0,5%.

В остальных сегментах изменения небольшие:

  • 27%, как и в прошлом году, провели отпуск на даче и садовых участках;
  • с 33 до 37% выросла доля тех, кто в отпуске остался дома;
  • 10%, как и в 2019 году, отдохнули в Крыму и на курортах Краснодарского края;
  • 9% провели отпуск в другом городе против 11% в 2019 году.
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Большие изменения претерпела статистика причин недовольства россиян проведенным отпуском. На первое место — 52% — с большим отрывом вышло «не смог поехать туда, куда захотелось». Остальные причины — высокие цены, погода, качество сервиса, плохая компания — набрали не более 9% каждая. В предыдущие годы распределение было равномернее. Например, в 2019 году наибольшее количество голосов набрал ответ «слишком высокие цены» — 34%. При этом плохой сервис огорчил тогда 19% россиян, а плохая погода — 20%.

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Михаил Мурашко

В июле совместное исследование об отпускных намерениях россиян представили сервис «Работа.ру» и ИT-компания «Платформа ОФД». По их данным, больше всего жителей России — 23% — намерены были в этом году провести отпуск на российских морских курортах.

Чуть меньше россиян — 21% — заявили тогда, что планируют отправиться в путешествие по городам страны, а каждый пятый опрошенный сообщил, что проведет отпуск дома. За границу собирались съездить 17% респондентов, при этом 13% хотели провести отпуск на даче, а 6% заявили, что отправятся в поход.

Автор
Владислав Гордеев
При участии
Евгения Кузнецова
отпуск коронавирус эпидемия
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