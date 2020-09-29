Почти половине россиян пришлось сменить планы на отпуск летом

Эпидемия коронавируса разделила жителей России на две почти равные группы — тех, кому удалось провести отпуск как задумывали, и тех, кто вынужден был срочно менять свои планы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Летний отпуск провели не так, как планировали, 45% россиян; большинство из них заявили, что изменили свои планы из-за пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли в результате опроса сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отчет об исследовании есть у РБК.

Провести лето там, где планировали, в 2020 году сумели 46% респондентов. Примерно столько же — 45% — заявили, что им не удалось реализовать задуманное, в том числе 23% решили не брать отпуск вообще, а 22% отдыхали не там, где хотели изначально. Затруднились ответить на этот вопрос 9% опрошенных.

Главной причиной изменения планов россияне назвали эпидемию и связанные с ней карантинные ограничения, в том числе режим самоизоляции, об этом заявили 58% опрошенных. Около 18% не смогли реализовать свои планы из-за финансовых проблем, а 11% помешали закрытые границы и ограничения в передвижении.

Значительно изменилась доля граждан, отдыхавших за границей: по сравнению с прошлым годом она упала с 8 до 0,5%.