В Москве задержали участкового по подозрению в регистрации нелегалов
В Москве по подозрению в незаконной регистрации мигрантов задержаны пять человек, включая участкового уполномоченного одного из отделов столичной полиции, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета.
По данным следствия, в период с июня 2021 года по июнь 2024 года фигуранты, действующие по предварительному сговору, за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали иностранных граждан во время своего пребывания.
«Приведены обыски в жилище подозреваемых, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, указывающие на их причастность к преступникам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — добавили в ГСУ СК.
Максимальное наказание по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК («Организация незаконного въезда в Россию иностранных граждан и их незаконного пребывания в стране группой лиц по предварительному сговору») предусматривает до семи лет лишения свободы.
Задержания происходят на фоне обсуждения российскими властями ужесточения миграционной политики. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек. В середине июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.
Согласно подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям. Больше всего — в течение недели после теракта в «Крокусе» и в июне. Также с начала 2024 года из России выслали 65 тыс. нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан, отчитывалось МВД.
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