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Финляндия возобновит прием заявлений на визу в Санкт-Петербурге

Финляндия с 1 сентября возобновит прием заявлений на визы в Санкт-Петербурге
В августе прием заявлений на визы в Петербурге был приостановлен. МИД Финляндии связывал это с нехваткой ресурсов
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Визовый центр VFS Global с 1 сентября начнет прием заявок на финские визы в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД Финляндии. В августе прием заявлений был приостановлен, как объяснили власти страны, из-за нехватки ресурсов.

«Заявления на получение визы будут приниматься с 1 сентября 2023 года пять дней в неделю с понедельника по пятницу», — говорится в сообщении ведомства.

В начале июля МИД России сообщил о решении закрыть с 1 октября генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Кроме того, тогда сообщалось об объявлении персонами нон грата девяти финских дипломатов.

Решение было принято в ответ на высылку из Финляндии десяти представителей российских загранучреждений, поясняли в МИДе. Хельсинки посчитал, что их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

После решения России закрыть финское генконсульство в Петербурге все консульские и иммиграционные вопросы взяло на себя посольство в Москве. С 1 августа прием заявлений на выдачу виз и видов на жительство в визовом центре в Москве, Санкт-Петербурге и других городах был прекращен.

Осенью 2022 года Финляндия ввела ограничения на въезд для россиян по шенгенской визе, включая транзит. Ограничения не распространяются на членов семей граждан Финляндии и ЕС, на тех, кто едет по визе на краткосрочную работу, на персонал в сфере транспорта и логистики, на учащихся и тех, кто едет на лечение, и на «лиц, нуждающихся в международной защите или следующих через границу по другим гуманитарным причинам».

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В июле 2023-го финские власти продлили ограничения, одновременно ужесточив их для бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости в Финляндии.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Финляндия визы Санкт-Петербург
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