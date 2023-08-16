Посол Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян

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Правительство Ирана полностью готово отменить визы для граждан России, чтобы россияне и иранцы свободно путешествовали между двумя государствами. Об этом заявил иранский посол Казем Джалали в интервью «Известиям».

«Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», — сказал он.

Посол еще два месяца назад говорил, что Тегеран ожидает от Москвы ответа по возможности отменить визы: «Мы занимались этим вопросом, и ждем положительного ответа российской стороны».

Россия и Иран уже договорились об отмене визового режима для туристических групп, соглашение вступило в силу 1 августа. Визы не потребуются при посещении группами от 5 до 50 человек и нахождении до 15 дней.

В прошлом году Иран посетили более 22 тыс. россиян, а в Россию приехали почти столько же иранцев — более 20 тыс., что в три раза выше турпотока из России в Иран до пандемии — 2,6 тыс. человек. Хотя в масштабе всего выездного потока российских туристов за рубеж Иран в прошлом году занял 29-е место, следует из данных погранслужбы ФСБ.

