В Германии прекратили расследование в отношении фронтмена Rammstein

Расследование против Тилля Линдеманна, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, прекращено. Подозрение в распространение запрещенных веществ с певца тоже сняли

Тилль Линдеманн (Фото: Star-Media / imago stock&people / Global Look Press)

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает Berliner Zeitung. Уголовное дело в отношении солиста завели в июне после того, как несколько женщин обвинили Линдеманна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Как уточнили изданию адвокаты Линдеманна, ни одной жалобы от якобы пострадавших женщин на фронтмена группы так не поступило.

В мае 24-летняя ирландка Шелби Линн заявила, что перед концертом Rammstein ее и других девушек пригласили на вечеринку с музыкантами группы, на которой 60-летний Линдеманн разливал текилу. Во время антракта ее провели в небольшую комнату для встречи с фронтменом. Позже, она, якобы, проснулась в синяках, ее знобило и тошнило, а вспомнить моглалишь отдельные фрагменты того, что происходило накануне. Линн утверждала, что в ее напиток добавили наркотики.

Другая фанатка группы, ютубер Кайла Шикс (Кая Лоска) рассказывала, что в помещении, куда приглашали девушек, были алкоголь и два дивана. На них сидели восемь девушек, Линдеманн заходил и якобы выбирал себе понравившуюся, чтобы провести с ней ночь. Позднее обвинения противмузыканта выдвинула еще одна девушка.

Прокуратура Берлина завела на Линдеманна дело. Его подозревали по ст. 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании (наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение от полугода до пяти лет), а также в распространении наркотиков. Расследование прекратили по обоим статьям, пишет Berliner Zeitung.

Также расследование прекратили против кастинг-директора группы, россиянки Алены Макеевой, которая фигурировала в деле в качестве подозреваемой. Welt am Sonntag писала, что Макееву подозревали в «секс-вербовке» для Rammstein: она якобы отбирала девушек для вечеринок после концертов.