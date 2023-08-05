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Неизвестные проникли в квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна

Bild: в квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна проникли неизвестные люди
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн (Фото: Star-Media / imago-images.de / Global Look Press)

В квартиру фронтмена рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна проникли неизвестные, зайдя через чердак. Об этом сообщает Bild, журналу подтвердили эту информацию в полиции.

По данным издания, неизвестно, проникли ли неизвестные для того, чтобы что-то украсть, как и то, что могло бы стать их добычей. Полиция осмотрела лестничные клетки в здании на предмет возможных улик.

Сам Линдеманн уже проинформирован о том, что его квартира была взломана, но в настоящий момент он находится в Брюсселе вместе с другими участниками группы.

В середине июня прокуратура Берлина начала расследование в отношении Линдеманна, поскольку несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах во время концертов. Музыкант эти обвинения отвергает.

Музыканта подозревают по статье 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании. Ему грозит тюремное заключение от шести месяцев до пяти лет. Кроме того, против него возбуждено еще несколько уголовных дел за разные преступления, в том числе связанные с наркотиками. 

Из-за обвинений в адрес Линдеманна звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment приостановила рекламное сотрудничество с Rammstein. 

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Теги
Rammstein Германия квартира Тилль Линдеманн
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