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Жительница Австрии обвинила фронтмена Rammstein Линдеманна в насилии

Жительница Австрии выдвинула обвинения в насилии против фронтмена Rammstein Линдеманна

Жительница Австрии выдвинула обвинения против фронтмена рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, заявив, что он применял к ней насилие. Об этом сообщает телеканал ORF.

По словам Беаты Х. (имя изменено), вокалист «прижал ее лицом к кровати, задрал юбку и ударил так сильно, что на ягодицах остались отпечатки ладони», хотя она явно сопротивлялась этому. Она отметила, что, «хотя мобильные телефоны были запрещены» на вечеринке в рамках тура Stadium Tour, другая женщина, которая присутствовала при этом, смогла сделать фотографии.

Пострадавшая добавила, что во время вечеринки Линдеманн связался с ней и пригласил в свой номер, заявив, что хочет заняться с ней сексом. Согласия на это девушка также не давала, но ее стали уговаривать другие участники вечеринки.

В отличие от других женщин, которые обвиняли Линдеманна в насилии, Беата Х. утверждает, что ей в напитки ничего не подмешивали и она полностью помнит все моменты вечеринки.

Обвинения против 60-летнего вокалиста первой выдвинула 24-летняя ирландская певица Шелби Линн. В конце мая она утверждала, что ее и других девушек пригласили на вечеринку с музыкантами Rammstein перед концертом в Вильнюсе, на которой Линдеманн разливал текилу. Во время антракта ее провели в небольшую комнату для встречи с фронтменом. Позже, по ее словам, она проснулась в синяках, ее знобило и тошнило, при этом она могла вспомнить лишь отдельные фрагменты того, что происходило накануне. Она считает, что в ее напиток добавили наркотики.

Позднее девушка признала, что Линдеманн ее не трогал. «Я никогда не говорила, что он меня изнасиловал», — сказала девушка.

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Другая фанатка группы, ютубер Кайла Шикс (Кая Лоска), утверждала, что в помещении, куда приглашали девушек, были «алкоголь и два дивана». На них сидели восемь девушек, Линдеманн заходил и якобы выбирал себе понравившуюся, чтобы провести с ней ночь.

Прокуратура Берлина завела на Линдеманна дело. Его подозревают по статье 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании. Фронтмену грозит тюремное заключение от полугода до пяти лет. Также на него возбуждено еще несколько уголовных дел за разные преступления, в том числе, связанные с наркотиками.

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