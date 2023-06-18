Россиянку заподозрили в вербовке девушек для фронтмена Rammstein

Кастинг-директор Алена Макеева стала фигуранткой дела против Тилля Линдеманна о домогательствах, пишет Welt. Макееву заподозрили в том, что она отбирала девушек для вечеринок Rammstein после концертов

По делу о домогательствах, инициированному против 60-летнего фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, проходит кастинг-директор Алена Макеева, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на прокуратуру Берлина.

«Мы можем подтвердить, что госпожа Макеева также фигурирует в качестве подозреваемой в предварительном процессе против Линдеманна», — сказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, против музыканта и кастинг-директора возбуждено два уголовных дела. Речь идет о

сексуальных преступлениях и сбыте наркотиков, пояснила пресс-секретарь ведомства.

По информации издания, Макееву заподозрили в том, что она была секс-вербовщицей для Rammstein: отбирала девушек для вечеринок после концертов. При этом она не сообщала девушкам истинную причину встреч с музыкантом.

На этой неделе стало известно, что прокуратура Берлина начала расследование против Линдеманна. Издание Bild писало, что секс-вечеринки устраивала 35-летняя россиянка Алена Макеева, называющая себя кастинг-директором. Группа прекратила с ней сотрудничество после обвинений.

По информации газеты Tagesspiegel, за последние несколько недель несколько женщин обвинили Линдеманна в сексуальных домогательствах. Это первое расследование, начатое против вокалиста Rammstein. Сам он отверг обвинения.

Как утверждала, в частности, 24-летняя ирландская певица Шелби Линн, в конце мая ее вместе с другими девушками позвали на вечеринку с группой перед концертом в Вильнюсе, на которой фронтмен разливал текилу. Позднее она встретилась с Линдеманном в отдельном помещении. По ее утверждению, она отказалась от секса с ним, что его рассердило. По словам Линн, утром она проснулась в синяках, ее знобило и тошнило. Вспомнить она могла лишь отдельные фрагменты того, что произошло накануне. Девушка считает, что ей подмешали наркотики. Впоследствии она призналась, что Линдеманн ее не трогал.

Из-за скандала звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment ограничила рекламное сотрудничество с Rammstein.