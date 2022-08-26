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Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга России

Запрет на полеты в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты продлили до 4 сентября
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Росавиация в очередной раз продлила запрет на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России — до 4 сентября, сообщил РБК представитель ведомства.

Это — Анапа, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Симферополь, Ростов-на-Дону и Элиста. Сейчас на азовско-черноморском побережье России остался только один работающий аэропорт — Сочи (11,1 млн пассажиров в прошлом году).

Ограничения Росавиация ввела в день начала спецоперации России на Украине, 24 февраля. С тех пор их регулярно продлевали, последний раз — 22 августа.

Авиакомпаниям рекомендовали летать через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

На компенсацию операционных расходов закрытым аэропортам выделено 3 млрд руб. Это решение позволит сохранить инфраструктуру и квалифицированный персонал, считают в правительстве.

После начала российской военной операции на Украине авиаотрасль России оказалась под беспрецедентными санкциями. В страну больше нельзя поставлять западные самолеты и запчасти. Страны Евросоюза, США и другие государства прекратили авиасообщение с Россией, а российские самолеты за рубежом стали арестовывать.

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Субсидии в 100 млрд снизили стоимость билетов на перелеты по России на 8%
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство решило поддержать не только закрытые аэропорты, но и авиакомпании. Всего на эти цели выделено 100 млрд руб. из бюджета в качестве субсидий. Средства предназначены в том числе на возмещение расходов на аренду и лизинг самолетов и двигателей, их страхование, техобслуживание и ремонт.

Четверть выделенной суммы — 25,7 млрд руб. достались «Аэрофлоту», 14 млрд руб. — его дочерней компании-лоукостеру «Победа». Еще 22 млрд руб. получила авиакомпания S7. В числе других получивших поддержку — «Россия» (10,2 млрд руб.), «Уральские авиалинии» (8,9 млрд руб.), Utair (6,9 млрд руб.), Smartavia (3,7 млрд руб.).

В августе Минтранс сообщил, что субсидирование авиакомпаний «дало ощутимый положительный результат», в том числе снизились тарифы и вырос спрос на билеты.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталья Демченко Наталья Демченко
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