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Росавиация обновила перечень субсидируемых маршрутов на 2022 год

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Росавиация внесла изменения в перечень субсидируемых маршрутов региональных авиаперевозок. Он включает 399 направлений и размещен на сайте регулятора.

На программу субсидирования выделено 9,1 млрд руб., отметили в Росавиации. В программе принимают участие 19 российских авиакомпаний: Smartavia, Red Wings, Utair, S7, «РусЛайн», «ИрАэро», «Азимут» и др. Софинансирование частично обеспечивается из региональных бюджетов.

Льготные перевозки доступны только на региональных перевозках, полеты из регионов в Москву или обратно не субсидируются. Среди направлений — перелеты к Черному морю (Анапа, Геленджик, Сочи и др.), на Кавказ (Минеральные воды, Махачкала и др.), в Сибирь (Новосибирск, Тюмень, Томск, Красноярск и др.), на Дальний Восток (Владивосток, Магадан, Южно-Сахалинск и др.), в Екатеринбург, Калининград и др.

За первый квартал года льготной авиаперевозкой воспользовалось более 715 тыс. россиян, добавили в Росавиации.

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Евгений Чудновский

По меньшей мере до 7 мая в России закрыты 11 региональных аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство признало воздушное пространство вблизи российско-украинской границы небезопасным для полетов.

Эти аэропорты закрыты уже более двух месяцев. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил выделить этим воздушным гаваням субсидии. Кроме того, для поддержки отрасли было предложено выделить не менее 110 млрд руб. на компенсацию расходов авиакомпаний при осуществлении перевозок внутри страны в период с апреля по октябрь 2022 года.

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Теги
Росавиация субсидирование авиарейсов
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