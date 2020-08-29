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Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик

Российские истребители Су-27 были подняты на перехват и сопроводили американский стратегический бомбардировщик над Балтийском морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

Бомбардировщик заметили 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря, для его опознавания вылетели два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота, сообщили в центре.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — сообщили в центре. Нарушений границы России со стороны бомбардировщика не было.

Материал дополняется.

Теги: Минобороны, стратегический бомбардировщик
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