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Политика ,  
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Су-27 перехватили самолеты-разведчики над Балтикой и Черным морем

Су-27
Су-27 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Над Балтийским морем российская авиация перехватила стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, еще два самолета были перехвачены над Черным морем. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной, поступившем в РБК.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении. Для опознавания цели и недопущения нарушения российской границы был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Су-27 вылетел для сопровождения самолета ВМС Италии над Черным морем
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Су-27

После приближения к цели пилот истребителя идентифицировал ее как самолет-разведчик RC-135. Вскоре американский самолет развернулся и ушел в сторону от российской границы. После этого Су-27 вернулся на аэродром. «Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Национальном центре управления обороной.

По данным мониторингового аккаунта Twitter 360°Radar, полет у берегов Калининградской области провел RC-135 с регистрационным номером 64-14849. Он совершил несколько кругов у побережья Калининградской области, после чего направился в сторону Польши.

Еще две воздушные цели были замечены над нейтральными водами Черного моря. На их перехват отправился Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Как выяснилось, над Черным морем летели самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. «После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Самолеты Boeing RC-135 используются ВВС США с 1965 года. Они были созданы корпорацией Boeing на базе транспортного самолета C-135 Stratolifter и заправщика KC-135 Stratotanker. Помимо авиации США они также используются в Великобритании.

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За последние два дня это второй случай перехвата разведывательного самолета США над Балтикой. Прошлый случай произошел 17 августа. Последний перехват самолета-разведчика США в районе Черного моря произошел 15 августа.

Теги: самолет-разведчик, Балтийское море, перехват
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Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Баренцевым морем
Общество
Российский истребитель перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США
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