Су-27 перехватили самолеты-разведчики над Балтикой и Черным морем

Су-27 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Над Балтийским морем российская авиация перехватила стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, еще два самолета были перехвачены над Черным морем. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной, поступившем в РБК.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении. Для опознавания цели и недопущения нарушения российской границы был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

После приближения к цели пилот истребителя идентифицировал ее как самолет-разведчик RC-135. Вскоре американский самолет развернулся и ушел в сторону от российской границы. После этого Су-27 вернулся на аэродром. «Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Национальном центре управления обороной.

По данным мониторингового аккаунта Twitter 360°Radar, полет у берегов Калининградской области провел RC-135 с регистрационным номером 64-14849. Он совершил несколько кругов у побережья Калининградской области, после чего направился в сторону Польши.