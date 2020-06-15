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Политика ,  
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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтийским морем

Дежурные силы ПВО Западного военного округа засекли американские бомбардировщики В-52H и группу разведывательных самолетов других стран в нейтральных водах Балтийского моря. Для их перехвата в воздух были подняты истребители Су-27

Российские истребители Су-27 перехватили группу иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«15 июня 2020 года дежурными силами ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств», — говорится в сообщении.

Эти самолеты, как отметили в оборонном ведомстве, на значительном расстоянии от государственной границы России непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля.

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Истребители Су-27 и бомбардировщики B-1B<br /> <br /> &nbsp;

Для их перехвата в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота. «Нарушения государственной границы России допущено не было», — отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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В начале июня Королевские военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате российского самолета над Балтикой. В пресс-службе рассказали, что британские истребители Typhoon, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, 2 июня были подняты в воздух для перехвата российского самолета Ил-20. По утверждению Лондона, он выполнял разведывательный полет над побережьем Балтийского моря.

Авторы: Михаил Юшков, Инна Сидоркова
Теги: Су-27, бомбардировщик, перехват самолетов, Балтийское море
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