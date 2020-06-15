Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтийским морем

Дежурные силы ПВО Западного военного округа засекли американские бомбардировщики В-52H и группу разведывательных самолетов других стран в нейтральных водах Балтийского моря. Для их перехвата в воздух были подняты истребители Су-27

Российские истребители Су-27 перехватили группу иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«15 июня 2020 года дежурными силами ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств», — говорится в сообщении.

Эти самолеты, как отметили в оборонном ведомстве, на значительном расстоянии от государственной границы России непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля.