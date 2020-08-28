Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.
На перехват российские военные подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Его экипаж идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
По данным центра, американский самолет развернулся, после чего российский истребитель вернулся в аэропорт базирования.