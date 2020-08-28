Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

В среду, 19 августа, в воздушном пространстве над Черным морем были обнаружены два американских военных самолета: разведчик RC-135 ВВС США и судно базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон» ВМС США.

До этого, 15 и 14 августа, военные самолеты США также были замечены близко к российской границе над Черным морем. Тогда Су-27 перехватил самолеты-разведчики EP-3E «Ариес» и P-8A «Посейдон».