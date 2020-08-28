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Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Су-27
Су-27 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.

На перехват российские военные подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Его экипаж идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Су-27 перехватили самолеты-разведчики над Балтикой и Черным морем
Политика
Су-27

По данным центра, американский самолет развернулся, после чего российский истребитель вернулся в аэропорт базирования.

Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Политика

В среду, 19 августа, в воздушном пространстве над Черным морем были обнаружены два американских военных самолета: разведчик RC-135 ВВС США и судно базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон» ВМС США.

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До этого, 15 и 14 августа, военные самолеты США также были замечены близко к российской границе над Черным морем. Тогда Су-27 перехватил самолеты-разведчики EP-3E «Ариес» и P-8A «Посейдон».

Теги: Су-27, ВВС США, Черное море
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