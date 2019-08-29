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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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ФСБ задержала готовившего теракты боевика в Кабардино-Балкарии
Оперативники обнаружили в лесу тайник с двумя мощными самодельными бомбами. Спецслужбе удалось найти хозяина тайника и задержать его
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Спецслужбы задержали боевика в Кабардино-Балкарии, он хранил взрывные устройства и готовил теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Силовики обнаружили тайник, в котором находились взрывные устройства, в результате отработки оперативной информации. Они обыскивали лесной массив населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района республики. В тайнике лежали две самодельные бомбы большой мощности. Взрывотехники подорвали их на месте.

Вместе с местной полицией ФСБ выявила хозяина тайника. Им оказался житель республики, который ранее уже был судим за преступления террористической направленности. Его задержали в городе Нарткала. Он уже дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ. Служба намерена просить суд о его аресте.

Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов

В конце июня силовики обнаружили в Саратове подпольную лабораторию сторонника «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). Он готовил теракт в людном месте. В конце июля подготовка еще одного теракта была пресечена в Татарстане.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ФСБ, Кабардино-Балкария, Террорист, Теракт
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