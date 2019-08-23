ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов

Религиозно-экстремистская ячейка из шести человек действовала на территории Калужской области

Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центральной Азии.

«По указанию эмиссаров международной террористической организации ими осуществлялись сбор и переправка денежных средств в Сирию для финансирования террористической деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.

В марте 2018 года сотрудники ФСБ задержали в Калужской области участников «спящей ячейки» ИГ, а ранее ликвидировали в Калуге мастерскую по изготовлению взрывных устройств.