ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов

Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центральной Азии.
«По указанию эмиссаров международной террористической организации ими осуществлялись сбор и переправка денежных средств в Сирию для финансирования террористической деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.
В марте 2018 года сотрудники ФСБ задержали в Калужской области участников «спящей ячейки» ИГ, а ранее ликвидировали в Калуге мастерскую по изготовлению взрывных устройств.