ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Фото: ТАСС

Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.

На месте, где мог произойти теракт, силовики задержали двух россиян, которые его готовили. Как говорится в сообщении, они были сторонниками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Помимо подготовки преступления, они также занимались вербовкой и пропагандой терроризма.

Материал дополняется.