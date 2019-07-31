Общество , 31 июл, 13:12
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ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.
На месте, где мог произойти теракт, силовики задержали двух россиян, которые его готовили. Как говорится в сообщении, они были сторонниками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Помимо подготовки преступления, они также занимались вербовкой и пропагандой терроризма.
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