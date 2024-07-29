В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты

Беглов поручил властям запретить парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города с 1 августа

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил запретить парковку самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в четырех районах города. Соответствующее распоряжение он отдал на рабочем совещании с членами городского правительства, сообщает пресс-служба администрации.

Губернатор распорядился запретить парковку СИМ в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города с 1 августа 2024 года.

Беглов отметил, что в дни репетиции и проведения в городе Главного военно-морского парада власти вводили запрет на передвижение по центру города на самокатах. Такие же ограничения вводились на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и праздника выпускников «Алые паруса».

«Прошелся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности, и просили сохранить эти меры», — сказал он.

В марте 2022 года Верховный суд признал электросамокаты транспортными средствами. В середине июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов и велосипедов за определенные нарушения, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости.

Штрафы для клиентов также предусмотрели сервисы кикшеринга: их можно получить в том числе за неправильную парковку (например, поперек тротуара или вне зоны парковки). Водителей штрафуют на суммы в пределах 500–1000 руб.

В конце мая петербургская полиция провела проверки парковок самокатов, по итогам которых изъяла более 10 тыс. транспортных средств, припаркованных с нарушением действующих правил. В полиции назвали подобные мероприятия «профилактической работой».

В середине июля спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос, стоит ли полностью запретить передвижение на электросамокатах по улицам. По состоянию на 29 июля меру поддержали 54% участников голосования.