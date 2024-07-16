Володин запустил опрос о запрете езды на электросамокатах по улицам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале предложил обсудить, стоит ли полностью запретить передвижение на электросамокатах по улицам.

Он напомнил, что Дума в первом чтении уже приняла законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами.

«В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам», — добавил Володин, прикрепив к публикации опрос.

По данным на 9:20 мск, в нем приняли участие 36,8 тыс. человек. Большинство (72%) поддержало полный запрет электросамокатов, 24% высказались против, а 4% выбрали вариант ответа «все равно».

Ранее, 10 июля, депутаты поддержали введение штрафов за езду на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., а также за превышение скорости — от 500 до 5 тыс. руб. Если во время аварии велосипедист или пользователь самоката причинит легкий вред здоровью, его оштрафуют на 2–5 тыс. руб., за травму средней тяжести — на 10–15 тыс. руб.

Накануне, 15 июля, в Москве впервые изъяли электросамокат по решению суда. Его конфисковали у студента-дизайнера, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на пенсионерку.