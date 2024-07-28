В третьем городе Челябинской области ввели режим ЧС из-за потопа
Режим ЧС из-за подтоплений ввели в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области, сообщает пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера.
«Ситуация осложнилась ночью. Из-за подъема уровня воды в реке Чумляк был введен режим ЧС», — говорится в сообщении.
В районах Коркино, в которых начался подъем воды, проходит эвакуация. По словам главы округа Натальи Лощининой, 35 жителей города разместили в пункте временного размещения.
Чтобы предотвратить поступление воды в реку Чумляк, русло реки Каменка в районе федеральной трассы А-310 засыпают скальным грунтом.
Ситуация с паводком в области остается напряженной, подъем воды наблюдают в Еткульском районе и в Еманжелинске, отметил губернатор региона. На некоторых водохранилищах области увеличили сброс воды, в частности, меры предприняли на Шершневском водохранилище в Челябинске. При этом интенсивность дождей снизилась, фронт ушел на север, добавил Текслер.
26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за мощных ливней и увеличения притока воды прорвало 100 м плотины. По ходу движения воды находятся четыре села. Жителей призвали эвакуироваться. Позднее режим ЧС объявили в Карабашском округе, 28 июля такие же меры приняли в Саткинском городском поселении.
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