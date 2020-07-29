Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 13:26
Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Федюкин Спорт, 23:18 В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Общество, 23:10 Чечня усилила санитарные меры после «небольшого всплеска» COVID-19 Общество, 23:09 В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности Общество, 23:02 В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции Политика, 22:38 В двух районах Москвы ввели карантин по бешенству Общество, 22:37 Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз журналистке из Дагестана Общество, 22:34 США ввели санкции против сына и двоюродного брата Башара Асада Политика, 22:22 ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% Инвестиции, 22:11 «Газпром» возобновил подачу газа через Болгарию после аварии Экономика, 22:07 В Великобритании назначили нового руководителя MI6 Политика, 22:05 СМИ анонсировали переход игрока «Валенсии» в «Манчестер Сити» за €23 млн Спорт, 21:59 Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией Политика, 21:47 Чемпион России в составе «Локомотива» Коломейцев завершил карьеру Спорт, 21:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Чечня усилила санитарные меры после «небольшого всплеска» COVID-19

Из-за «небольшого всплеска» заболеваемости коронавирусом в Чечне ужесточили масочный режим и усилили санитарно-эпидемиологический надзор, сообщил глава республики Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Рамзан Кадыров / Vk)

В Чечне из-за небольшого подъема заболеваемости коронавирусом усилят контроль за тем, как жители соблюдают санитарные меры, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах. Уверен, что все эти меры помогут нам в корне изменить ситуацию и значительно снизить число заболевших», — написал Кадыров.

Глава региона не привел подробностей. В начале июля он говорил, что разрешает открыться банкетным залам для проведения свадеб (с соблюдением социальной дистанции). «Вместе с тем ответственным ведомствам поручено усилить контроль над соблюдением требований по ношению средств индивидуальной защиты. Болезнь никуда не исчезла, угроза еще сохраняется. Поэтому каждый должен проявлять гражданскую ответственность, чтобы обезопасить себя и своих близких», — пояснял тогда Кадыров.

Он также написал в среду в соцсети, в Чечне под лечение заразившихся коронавирусом перепрофилированы девять медучреждений.

«Есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты», — отметил Кадыров.

Врачи больницы в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Общество
Медсестра Гудермесской центральной районной больницы

В середине июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Чечне, чтобы не допустить вспышки заболеваемости, временно запретил въезд для туристов. «Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку», — сообщил начальник УГИБДД МВД Чечни Идрис Черхигов.

Читайте на РБК Pro
Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans «Нанимайте самых умных»: как Джим Саймонс стал лучшим инвестором в мире Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть — Bloomberg

Чечня находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Это значит, что большая часть из них в республике уже не действует, но сохраняется требование носить маски в общественных местах и транспорте. Масочный режим в Чечне ввели с 6 мая. Как пояснял тогда глава регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов, маски необходимо надевать в любом общественном месте, где находится более одного человека. 

По данным федерального оперативного штаба, в Чечне зарегистрировано 2030 случаев заражения коронавирусом, из которых 12 — за последние сутки. Выздоровели с начала пандемии в регионе 1348 человек, жертвами COVID-19 стали 32 человека.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, коронавирус
Материалы по теме
В Чечне отменили двухнедельный карантин для приезжающих в регион
Общество
Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне
Общество
Врачи больницы в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter