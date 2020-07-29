Чечня усилила санитарные меры после «небольшого всплеска» COVID-19

Из-за «небольшого всплеска» заболеваемости коронавирусом в Чечне ужесточили масочный режим и усилили санитарно-эпидемиологический надзор, сообщил глава республики Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров (Фото: Рамзан Кадыров / Vk)

В Чечне из-за небольшого подъема заболеваемости коронавирусом усилят контроль за тем, как жители соблюдают санитарные меры, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах. Уверен, что все эти меры помогут нам в корне изменить ситуацию и значительно снизить число заболевших», — написал Кадыров.

Глава региона не привел подробностей. В начале июля он говорил, что разрешает открыться банкетным залам для проведения свадеб (с соблюдением социальной дистанции). «Вместе с тем ответственным ведомствам поручено усилить контроль над соблюдением требований по ношению средств индивидуальной защиты. Болезнь никуда не исчезла, угроза еще сохраняется. Поэтому каждый должен проявлять гражданскую ответственность, чтобы обезопасить себя и своих близких», — пояснял тогда Кадыров.

Он также написал в среду в соцсети, в Чечне под лечение заразившихся коронавирусом перепрофилированы девять медучреждений.

«Есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты», — отметил Кадыров.